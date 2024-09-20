“Багатообіцяючі" мрії: у Росії назвали термін повернення до турнірів УЄФА та ФІФА
Президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков вважає, що представники Росії незабаром повернуться до турнірів. Він навіть назвав конкретний термін.
Через повномасштабне вторгнення в Україну, Росію відсторонили від участі в міжнародних футбольних турнірах. Однак ворожа країна продовжує надіятись на повернення, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.
Читайте також З думками про майбутнє: капітан збірної України з футболу отримав тренерську ліцензію
Росіяни назвали термін повернення на турніри
За словами Колоскова представники Росії не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях до закінчення війни в Україні.
Мій особистий розрахунок такий: щойно закінчиться СВО, через два роки нас повернуть,
– заявив президент РФС.
Зокрема він виступив проти переходу РФС в Азійську конфедерацію (АФК) через чинні санкції від ФІФА, завдяки яким вони не можуть ніде грати.
Варто зазначити, що російські футболісти продовжують грати у провідних європейських клубах. Нещодавно у матчі Ліги чемпіонів, ексголкіпер Краснодара, Кіріл Сафонов, дебютував за ПСЖ.