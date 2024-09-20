Из-за полномасштабного вторжения в Украину, Россию отстранили от участия в международных футбольных турнирах. Однако враждебная страна продолжает надеяться на возвращение, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне назвали срок возвращения на турниры

По словам Колоскова представители России не смогут участвовать в международных соревнованиях до окончания войны в Украине.

Мой личный расчет таков: как только закончится СВО, через два года нас вернут,

– заявил президент РФС.

В частности он выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию (АФК) из-за действующих санкций от ФИФА, благодаря которым они не могут нигде играть.

Стоит отметить, что российские футболисты продолжают играть в ведущих европейских клубах. Недавно в матче Лиги чемпионов, экс-голкипер Краснодара, Кирилл Сафонов, дебютировал за ПСЖ.