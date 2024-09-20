Через повномасштабне вторгнення в Україну, Росію відсторонили від участі в міжнародних футбольних турнірах. Однак ворожа країна продовжує надіятись на повернення, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Росіяни назвали термін повернення на турніри

За словами Колоскова представники Росії не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях до закінчення війни в Україні.

Мій особистий розрахунок такий: щойно закінчиться СВО, через два роки нас повернуть,

– заявив президент РФС.

Зокрема він виступив проти переходу РФС в Азійську конфедерацію (АФК) через чинні санкції від ФІФА, завдяки яким вони не можуть ніде грати.

Варто зазначити, що російські футболісти продовжують грати у провідних європейських клубах. Нещодавно у матчі Ліги чемпіонів, ексголкіпер Краснодара, Кіріл Сафонов, дебютував за ПСЖ.