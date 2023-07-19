Кубок України повертається: коли відбудеться жеребкування перших раундів змагань

У новому сезоні-2023/2024 клуби будуть знову боротись за перемогу у Vbet Кубку України. Вже 21 липня відбудеться жеребкування першого й другого попередніх етапів.

У першому попередньому раунді Кубка України візьмуть участь команди із аматорів та Другої ліги країни – чотири клуби із Асоціації аматорського футболу та два представники, які грають у другій за силою лізі України.

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Торік був скасований через росіян

Перші поєдинки розіграшу Кубка відбудуться вже 29 липня.

У другому попередньому раунді боротимуться вже 32 клуби, троє з яких будуть визначені за підсумками трьох матчів першого попереднього раунду. Також 29 команд Першої та Другої ліги.

Матчі заплановані на 2 серпня.

На обох етапах клуби гратимуть одне проти одного лише одного разу. Матчів-відповідей не буде, що додає інтриги розіграшу.

Стежити за церемонією жеребкування, яка відбудеться у Будинку футболу, що в Києві, можна буде на ютубі Української асоціації футболу. Початок прямої трансляції о 13:00.

Нагадаємо, що у минулому сезні-2022/2023 українські клуби грали лише у внутрішніх чемпіонатах. Розіграш Кубка України буде скасований через повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну, яке повністю або тимчасово припинило існування одразу декількох українських команд.

Жеребкування Кубка України-2023/2024: онлайн-трансляція