Кубок України повертається: коли відбудеться жеребкування перших раундів змагань
Джерело:УАФ
У новому сезоні-2023/2024 клуби будуть знову боротись за перемогу у Vbet Кубку України. Вже 21 липня відбудеться жеребкування першого й другого попередніх етапів.
У першому попередньому раунді Кубка України візьмуть участь команди із аматорів та Другої ліги країни – чотири клуби із Асоціації аматорського футболу та два представники, які грають у другій за силою лізі України.
До теми УПЛ презентувала календар чемпіонату та Кубка України сезону 2023/24: коли стартують змагання
Торік був скасований через росіян
Перші поєдинки розіграшу Кубка відбудуться вже 29 липня.
У другому попередньому раунді боротимуться вже 32 клуби, троє з яких будуть визначені за підсумками трьох матчів першого попереднього раунду. Також 29 команд Першої та Другої ліги.
Матчі заплановані на 2 серпня.
На обох етапах клуби гратимуть одне проти одного лише одного разу. Матчів-відповідей не буде, що додає інтриги розіграшу.Зверніть увагу! Стежити за церемонією жеребкування, яка відбудеться у Будинку футболу, що в Києві, можна буде на ютубі Української асоціації футболу. Початок прямої трансляції о 13:00.
Нагадаємо, що у минулому сезні-2022/2023 українські клуби грали лише у внутрішніх чемпіонатах. Розіграш Кубка України буде скасований через повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну, яке повністю або тимчасово припинило існування одразу декількох українських команд.
Жеребкування Кубка України-2023/2024: онлайн-трансляція