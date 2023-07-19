В первом предварительном раунде Кубка Украины примут участие команды из любителей и Второй лиги страны – четыре клуба из Ассоциации любительского футбола и два представителя, играющих во второй по силе лиге Украины.

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В прошлом году был упразднен из-за россиян

Первые поединки розыгрыша Кубка пройдут уже 29 июля.

Во втором предварительном раунде будут бороться уже 32 клуба, трое из которых будут определены по итогам трех матчей первого предварительного раунда. Также 29 команд первой и второй лиги.

Матчи запланированы на 2 августа.

На обоих этапах клубы будут играть друг против друга только однажды. Ответных матчей не будет, что добавляет интриги розыгрыша.

Обратите внимание! Следить за церемонией жеребьевки, которая состоится в Доме футбола в Киеве, можно будет на ютубе Украинской ассоциации футбола. Начало прямой трансляции в 13:00.

Напомним, что в прошлом сентябре-2022/2023 украинские клубы играли только во внутренних чемпионатах. Розыгрыш Кубка Украины будет отменен из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну, полностью или временно прекратившего существование сразу нескольких украинских команд.

Жеребьевка Кубка Украины-2023/2024: онлайн-трансляция