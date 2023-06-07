4 червня був зіграний останній тур чемпіонату УПЛ сезону 2022/23. Визначилися лауреати та невдахи чемпіонату, які напряму покинули елітний дивізіон. Залишилося провести стикові матчі Верес – Металург З та Інгулець – ЛНЗ, за результатами яких дізнаємося імена ще двох учасників чемпіонату-2023/24.

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Сезон УПЛ стартує в липні

Українська Прем'єр-ліга визначила ключові дати наступного чемпіонату, а також календар Кубка України. Базовою датою 1-го туру було обрано 29 липня. В першій частині чемпіонату заплановано провести 17 турів, а другій – 13. На зимову перерву команди підуть після 9 грудня (17-й тур).

Весняна частина чемпіонату розпочнеться 24 лютого – базова дата 18-го туру. Останній тур сезону УПЛ 2023/24 запланований на 18 травня.

Повернення Кубка України

В сезоні 2023/24 заплановано проведення Кубка України. Нагадаємо, що через початок повномасштабної агресії Росії весняні матчі Кубка-2021/22 були скасовані. А в наступному сезоні КУ взагалі не розігрували. Стадія 1/16 фіналу Кубка сезону 2023/24 відбудеться 16 серпня, а фінал планують провести 25 травня 2024 року.

Кубок України 2023/24

1/16 фіналу: 16 серпня

1/8 фіналу: 27 вересня

1/4 фіналу: 1 листопада

Півфінали: 3 квітня

Фінал: 25 травня

Коли стартують українські клуби в єврокубках

В єврокубковому сезоні 2023/24 візьмуть участь 5 українських клубів. Першими стартують Дніпро-1 у ЛЧ (матчі 25/26 липня та 1/2 серпня) та Ворскла у ЛК (матчі – 27 липня та 3 серпня). Динамо розпочне свій єврокубковий шлях з третього раунду кваліфікації Ліги конференцій (10-го та 17 серпня). Наступною включиться у єврокомпанію луганська Зоря (раунд плей-оф ЛЄ 24-го та 31 серпня). І, нарешті, чемпіон України донецький Шахтар 1 тур групового етапу Ліги чемпіонів зіграє 19/20 вересня.