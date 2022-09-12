Колишній захисник російського Рубіна пропустить матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

У середу, 14 вересня, Шахтар проведе свій матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють проти шотландського Селтіка.

Без основного захисника

Наступний суперник Шахтаря підходить до цього матчу без одного з основних захисників Карла Старфельта. 27-річний оборонець вже пропустив перший тур групового раунду Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Футболіст отримав травму у поєдинку чемпіонату Шотландії проти Рейнджерса, який відбувся 3 вересня.

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Зазначається, що центрбек може пропустити близько місяця. Тому не встигає відновитись до гри проти "гірників".

Раніше відзначалось, що матч Шахтар – Селтік міг бути перенесений через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II, серце якої зупинилось 8 вересня. Усі спортивні заходи за участі шотландських та англійських клубів були перенесені.

Однак Шахтар вже прибув у Варшаву, де прийме Селтік у "домашньому" поєдинку Ліги чемпіонів.

Як стартували клуби у груповому раунді Ліги чемпіонів

Селтік стартував із розгромної домашньої поразки від Реала. Три голи влетіло у ворота шотландців, які не змогли забити бодай гол престижу – 0:3.

Шахтар у першому турі проти РБ Лейпцига був аутсайдером матчу. "Гірники" першими забили, згодом німці зрівняли рахунок, але на цьому підопічні Ігоря Йовічевіча не віддали перемогу. Спершу Мар'ян Швед оформив дубль, а згодом голи Михайла Мудрика, Лассіни Траоре принесли звитягу донеччанам з рахунком 1:4. Несподіваний результат поєдинку.

Матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Селтік відбудеться 14 вересня о 19:45.