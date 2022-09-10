Шахтар – Чорноморець 2:1

Голи: Швед, 74, Очеретько, 90+7 – Брагару, 10.

Четвертий тур УПЛ набирає обертів. У п'ятницю Зоря сенсаційно поступилась Руху, а на суботу було винесено одразу два поєдинки чемпіонату України, пише 24 канал.

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У центральній зустрічі дня Шахтар на "Арені Львів" протистояв Чорноморцю. Посеред тижня команда Йовічевича наробила шуму в Лізі чемпіонів, розгромивши на виїзді Лейпциг. А вже у середу донеччанам доведеться битися із Селтіком.

Вдалий старт Чорноморця

Початок поєдинку виявився за Чорноморцем, одесити відкрили рахунок на 10 хвилині. Наумець точним пасом знайшов у чужому карному майданчику Брагару, який влучно пробив по воротах Трубіна.

Надалі гра проходила під диктовку "гірників", однак Чорноморець вміло нейтралізовував небезпеку у своїх воріт. Донеччанам вдалось відновити паритет аж на 74 хвилині. Швед зумів скористатись подачею Михайліченка і забив свій третій гол за Шахтар.

Дивовижний порятунок Шахтаря

Команда Йовічевича намагалась усіма силами вирвати перемогу, випустивши на заміну не одного гравця атаки. Чорноморець відбивався як міг, проте все ж пропустив на сьомій компенсованій хвилині.

Як раз заміни і спрацювали, Лассіна Траоре підставився під удар Очеретька і від буркінійця м'яч залетів у ворота. Ця перемога дозволила Шахтарю обігнати Зорю та Верес і очолити турнірну таблицю УПЛ.

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Чорноморець же продовжує йти без перемог. Підопічні Григорчука мають лише два бали і йдуть на 11 місці. Наступний тур УПЛ пройде аж на початку жовтня. Донеччани протистоятимуть Металісту, а на Верес очікує битва з Рухом.