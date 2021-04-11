Клуби Леня та Михайлюка не змогли уникнути нищівних поразок у НБА

Оклахома Святослава Михайлюка та Вашингтон Олексія Леня 11 квітня провели матчі у регулярному чемпіонаті НБА. Команди українських баскетболістів знову не знають смаку перемог.

Першою свій матч проти Філадельфії провела Оклахома Святослава Михайлюка. Вже зі старту стало зрозуміло, хто буде головним фаворитом на перемогу у цьому протистоянні.

Оце так Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА: відео

Оклахома – Філадельфія 93:117 (25:37, 28:29, 23:24, 17:27)

За господарів зіграв Михайлюк. Атакувальний захисник провів на паркеті 20 хвилин 44 секунди. За цей час український баскетболіст набрав 6 очок, зробив 1 передачу та таку ж кількість персональних фолів.

Гра Святослава не дозволила його клубу святкувати перемогу. Філадельфія переграла Оклахому на виїзді. Тепер серія команди Михайлюка з поразок складає вже 6 зустрічей. Зараз Оклахома йде 13-ю із 15 клубів у Західній конференції.

Оклахома – Філадельфія відеоогляд

Фінікс – Вашингтон 134:106 (27:29, 30:26, 44:24, 33:27)

Вашингтон Олексія Леня також зіграв свій матч у ніч з 10 на 11 квітня. Центровий з України провів на майданчику значно менше за свого земляка з Оклахоми – лише 12 хвилин 14 секунд. За цей час Лень набрав 6 пунктів. Така ж кількість очок у Святослава. Також Олексій зробив 3 підбирання, 1 передачу та 2 втрати м'яча.

Гості навіть змогли взяти другу чверть, а от третю повністю провалили. Лень не допоміг Вашингтону уникнути 33-ї поразки у сезоні НБА. Після цього поєдинку у клубу Олексія залишилось 19 перемог. Зараз Вашингтон посідає 12 місце серед 15 команд Східної конференції.

Фінікс – Вашингтон відеоогляд матчу