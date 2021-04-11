Первой свой матч против Филадельфии провела Оклахома Святослава Михайлюка. Уже со старта стало понятно, кто будет главным фаворитом на победу в этом противостоянии.

Вот это да Лень стал самым результативным украинцем в истории НБА: видео

Оклахома – Филадельфия 93:117 (25:37, 28:29, 23:24, 17:27)

За хозяев сыграл Михайлюк. Атакующий защитник провел на паркете 20 минут 44 секунды. За это время украинский баскетболист набрал 6 очков, сделал 1 передачу и такое же количество персональных фолов.

Игра Святослава не позволила его клубу праздновать победу. Филадельфия переиграла Оклахому на выезде. Теперь серия команды Михайлюка из поражений составляет уже 6 встреч. Сейчас Оклахома идет 13-ой из 15 клубов в Западной конференции.

Оклахома – Филадельфия видеообзор

Финикс – Вашингтон 134:106 (27:29, 30:26, 44:24, 33:27)

Вашингтон Алексея Леня также сыграл свой матч в ночь с 10 на 11 апреля. Центровой из Украины провел на площадке значительно меньше своего земляка из Оклахомы – всего 12 минут 14 секунд. За это время Лень набрал 6 пунктов. Такое же количество очков у Святослава. Также Алексей сделал 3 подбора, 1 передачу и 2 потери мяча.

Гости даже смогли взять вторую четверть, а вот третью полностью провалили. Лень не помог Вашингтону избежать 33-го поражения в сезоне НБА. После этого поединка у клуба Алексея осталось 19 побед. Сейчас Вашингтон занимает 12 место среди 15 команд Восточной конференции.

Финикс – Вашингтон видеообзор матча