Першою свій матч проти Філадельфії провела Оклахома Святослава Михайлюка. Вже зі старту стало зрозуміло, хто буде головним фаворитом на перемогу у цьому протистоянні.

Оце так Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА: відео

Оклахома – Філадельфія 93:117 (25:37, 28:29, 23:24, 17:27)

За господарів зіграв Михайлюк. Атакувальний захисник провів на паркеті 20 хвилин 44 секунди. За цей час український баскетболіст набрав 6 очок, зробив 1 передачу та таку ж кількість персональних фолів.

Гра Святослава не дозволила його клубу святкувати перемогу. Філадельфія переграла Оклахому на виїзді. Тепер серія команди Михайлюка з поразок складає вже 6 зустрічей. Зараз Оклахома йде 13-ю із 15 клубів у Західній конференції.

Оклахома – Філадельфія відеоогляд

Фінікс – Вашингтон 134:106 (27:29, 30:26, 44:24, 33:27)

Вашингтон Олексія Леня також зіграв свій матч у ніч з 10 на 11 квітня. Центровий з України провів на майданчику значно менше за свого земляка з Оклахоми – лише 12 хвилин 14 секунд. За цей час Лень набрав 6 пунктів. Така ж кількість очок у Святослава. Також Олексій зробив 3 підбирання, 1 передачу та 2 втрати м'яча.

Гості навіть змогли взяти другу чверть, а от третю повністю провалили. Лень не допоміг Вашингтону уникнути 33-ї поразки у сезоні НБА. Після цього поєдинку у клубу Олексія залишилось 19 перемог. Зараз Вашингтон посідає 12 місце серед 15 команд Східної конференції.

Фінікс – Вашингтон відеоогляд матчу