Брат зірки Шахтаря з'явився у чемпіонаті Росії в складі клубу з Криму: список зрадників з УПЛ
Джерело:FanDay
Чимало ексгравців з чемпіонату України опинились у складі Севастополя та Рубіна, які дебютували у Другій лізі Росії. Розповідаємо про футбольних колаборантів, які вирішили грати за терористів.
Нещодавно Російський футбольний союз видав атестат на участь у своїх професійних турнірах двом клубам з Криму. Севастополь та ялтинський Рубін заявились у третій дивізіон чемпіонату країни-терористки.
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Команди вже встигли провести перші незаконні матчі у турнірах. В заявці команд опинилось чимало українців, в тому числі і з тих, хто раніше грав на рівні УПЛ.
Брат гравця збірної України серед колаборантів
Серед усіх виділяється Дмитро Матвієнко з Севастополя. 31-річний захисник відіграв 11 матчів за Таврію в чемпіонаті України. Втім найбільше він відомий тим, що є рідним братом захисника Шахтаря та збірної України Миколи Матвієнка.
Привертає до себе увагу і Олександр Масалов. 26-річний оборонець Рубіна був у молодіжках Динамо та Шахтаря, а також зіграв 6 матчів в УПЛ за чернігівську Десну.
Рік тому Масалов опинився в епіцентрі скандалу під час розбору знищеного росіянами стадіону в Чернігові. На арені був знайдений російський паспорт Олександра. який потім вболівальники показово спалили.
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Хто ще грав за окупантів
З інших ексгравців УПЛ в заявці Севастополя був Владислав Гевлич (дві гри за Севастополь в чемпіонаті України). У складі Рубіна опинився нападник Олексій Бабир, який на найвищому рівні нашого футболу зіграв аж 46 матчів за Волинь. Також у командах були наступні псевдоукраїнці:
- воротар Рубіна Микита Колесов (грав за Зорю-2)
- захисник Севастополя Матвій Гуйганов (грав за Севастополь-2)
- захисник Севастополя Роман Климентовський (грав за Титан)
- захисник Рубіна Володимир Пшенічніков (грав за Таврію-2)
- захисник Рубіна Сергій Шестаков (грав за Макіїввуголь та Нікополь)
- хавбек Севастополя Дмитро Зеленкевич (грав за Хімік та Ігросервіс)
- нападник Рубіна Дмитро Ходарченко (грав за Макіїввуголь та Нікополь)
- нападник Севастополя Редван Османов (грав за Ниву Тернопіль, Кримтеплицю та Динамо Хмельницький)
УЄФА заборонив допускати кримські клуби у змагання РФС
Нагадаємо, що після анексії Криму у 2014 році РФС вже намагався включити команди з окупованих територій у свої турніри. Тоді окупанти заявили ТСК-Таврію, Рубін та Океан.
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Втім пізніше УЄФА заборонив росіянам допускати до змагань клуби з Криму. Натомість союз створив "спеціальну зону" на півострові, де місцеві команди проводили аматорський чемпіонат.
Тепер же після початку повномасштабного війни УЄФА викинув терористів з клубних та збірних турнірів. Схоже, що після цього росіяни вирішили піти проти правила союзу. УАФ вже звернулась до УЄФА та ФІФА щодо виключення РФС зі свого складу.