Новий турнір

Засновниками хокейної Суперліги стали шість клубів:

Білий Барс (Біла Церква)

Динамо (Харків)

Донбас (Донецьк)

Краматорськ

Маріуполь

Молода Гвардія (Дружківка).

При цьому чотири з них до цього виступали в Українській хокейній лізі – це Білий Барс, Донбас, Краматорськ та Маріуполь. Натомість Молода Гвардія – це молодіжна команда Донбасу.

Дискваліфікація гравців

Про створення нового чемпіонату стало відомо після того, як дисциплінарний комітет Федерації хокею України відсторонив сімох хокеїстів через демарш зі збірної України. Шість з них представляють Донбас, ще один – Краматорськ.

Детальніше Сім хокеїстів відсторонені від гри через скандальний демарш зі збірної України

Хокеїсти покинули збірну України, яка перебувала в Угорщині та готувалася до міжнародного турніру, після того, як виник конфлікт між ФХУ та почесним президентом Донбасу Борисом Колесніковим щодо управління УХЛ.

Поки окрім інформації про заснування хокейної Суперліги, клуби не опублікували жодної інформації.