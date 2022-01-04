Принципове дербі

В цьому сезоні НХЛ дебютувала нова команда – Сіетл Кракен. Перший домашній матч команда зіграла 23 жовтня проти Ванкувера. Хоча історія клубу тільки починається, але саме Ванкувер тепер вважається чи не головним суперником для них. Причина – міста доволі близько один від одного (на відстані 229 кілометрів), хоч і в різних країнах.

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Та саме на цьому матчі сталося те, що врятувало життя людині. Мова йде про асистента менеджера з екіпірування Ванкувера Браяна Хемілтона. Він побачив, як дівчина, що сиділа за лавою запасних, попросила прочитати повідомлення на її телефоні. На ньому було написано, що родимка на його шиї виглядає на злоякісну. Відтак вона попросила, щоб він показав її лікарю.



Дівчина написала повідомлення на своєму телефоні / Фото AP Photo

Небезпечне підтвердження

Після цього повідомлення Браян Хемілтон показав її лікарям. Родимку вирізали та відправили на аналізи, які й підтвердили, що це була злоякісна меланома, яка провокує рак шкіри.

Пошук рятувальниці

2 січня 2022 року Сіетл в друге приймав Ванкувер на своєму майданчику. Перед цим матчем у твіттері команди було опубліковано лист Хемілтона, в якому він розказав цю історію. А також попросив допомоги найти цю вболівальницю. Про неї він не знав нічого, окрім того, що вона була на цій грі.

"Вона продовжила мені життя. В мене чудова родина, донька. Вона врятувала мені життя. Вона та людина, яка це зробила. Їй потрібно знати, що її зусилля не були даремними", – заявив перед матчем Хемілтон.

Соцмережі активно розпочали пошук дівчини, яка допомогла Хемілтону. І таки знайшли. Її звати Надя Поповічі. Вона після закінчення університету деякий час була волонтером в онкологічному відділені лікарні, тому чимало знала про те, як виглядають злоякісні утворення на шкірі.

Подяка за врятоване життя

Дівчина прийшла на матч Сіетла проти Ванкувера, де зустрілася з Хемілтоном. Там він вже особисто ще раз подякував за те, що вона врятувала його.

А вже під час самого матчу на арені оголосили, що обидва клуби – Сіетл та Ванкувер – виділять 10 тисяч доларів на навчання Наді Поповічі в медичному університеті. Також збір коштів у розмірі 25 тисяч доларів на навчання розпочали й вболівальники.