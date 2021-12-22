Клуб Коваленка може залишитись без головного тренера

Матч проти Наполі може стати останнім для Тьяго Мотти на чолі Спеції. Наставник майже вичерпав ліміт довіри від керівництва клубу.

Мотта за крок від звільнення

Боси італійського клубу незадоволені виступами команди у сезоні-2021/2022. Спеція готова вказати "на двері" Тьяго Мотті.

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Схоже, що матч проти Наполі у Серії А стане останнім для 39-річного спеціаліста на чолі команди. Саме ж звільнення буде вже на початку 2022 року.

Спеція не готова платити компенсацію Мотті, якщо звільнить його ще у 2021-му. Сума виплати складає 400 тисяч євро. Такий пункт є у контракті наставника.

Клуб дуже невдало виступає у цьому сезоні. Після 18 турів у Серії А Спеція йде 17-ю, маючи у своєму активі 13 очок. Клуб Коваленка перебуває впритул біля зони вильоту, від Дженоа відрив лише у два бали. Востаннє підопічні Мотти перемагали на початку листопада у грі проти Торіно (1:0).

Виїзний матч проти Наполі відбудеться 22 грудня о 21:45.

Нагадаємо, що за Спецію на правах оренди виступає українець Віктор Коваленко, контракт якого належить Аталанті.

Тренерська кар'єра Мотти у Спеції