Мотта в шаге от увольнения

Боссы итальянского клуба недовольны выступлениями команды в сезоне-2021/2022. Специя готова указать "на двери" Тьяго Мотти.

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Похоже, что матч против Наполи в Серии А станет последним для 39-летнего специалиста во главе команды. Само же увольнение будет уже в начале 2022 года.

Специя не готова платить компенсацию Мотти, если уволит его еще в 2021 году. Сумма выплаты составляет 400 тысяч евро. Такой пункт находится в контракте наставника.

Клуб очень неудачно выступает в этом сезоне. После 18 туров в Серии А Специя идет 17-й, имея в своем активе 13 очков. Клуб Коваленко находится вплотную к зоне вылета, от Дженоа отрыв всего в два балла. В последний раз подопечные Мотти побеждали в начале ноября в игре против Торино (1:0).

К сведению. Выездной матч против Наполи состоится 22 декабря в 21.45.

Напомним, что за Специю на правах аренды выступает украинец Виктор Коваленко, контракт которого принадлежит Аталанте.

Тренерская карьера Мотти в Специи