Мотта в шаге от увольнения
Боссы итальянского клуба недовольны выступлениями команды в сезоне-2021/2022. Специя готова указать "на двери" Тьяго Мотти.
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Похоже, что матч против Наполи в Серии А станет последним для 39-летнего специалиста во главе команды. Само же увольнение будет уже в начале 2022 года.
Специя не готова платить компенсацию Мотти, если уволит его еще в 2021 году. Сумма выплаты составляет 400 тысяч евро. Такой пункт находится в контракте наставника.
Клуб очень неудачно выступает в этом сезоне. После 18 туров в Серии А Специя идет 17-й, имея в своем активе 13 очков. Клуб Коваленко находится вплотную к зоне вылета, от Дженоа отрыв всего в два балла. В последний раз подопечные Мотти побеждали в начале ноября в игре против Торино (1:0).
Напомним, что за Специю на правах аренды выступает украинец Виктор Коваленко, контракт которого принадлежит Аталанте.
Тренерская карьера Мотти в Специи
- Итальянский специалист возглавляет клуб с июля 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2024 года.
- Специя стала вторым итальянским клубом в тренерской карьере Мотти. До этого работал в Дженоа, которую с ноября 2021 года возглавляет Андрей Шевченко. Также руководил юношеской командой ПСЖ.
- Специя сыграла под руководством бывшего игрока сборной Италии 20 матчей, в которых клуб одержал 4 победы, имеет такое же количество мировых и потерпел 12 поражений.