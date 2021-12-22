Мотта за крок від звільнення
Боси італійського клубу незадоволені виступами команди у сезоні-2021/2022. Спеція готова вказати "на двері" Тьяго Мотті.
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Схоже, що матч проти Наполі у Серії А стане останнім для 39-річного спеціаліста на чолі команди. Саме ж звільнення буде вже на початку 2022 року.
Спеція не готова платити компенсацію Мотті, якщо звільнить його ще у 2021-му. Сума виплати складає 400 тисяч євро. Такий пункт є у контракті наставника.
Клуб дуже невдало виступає у цьому сезоні. Після 18 турів у Серії А Спеція йде 17-ю, маючи у своєму активі 13 очок. Клуб Коваленка перебуває впритул біля зони вильоту, від Дженоа відрив лише у два бали. Востаннє підопічні Мотти перемагали на початку листопада у грі проти Торіно (1:0).
Нагадаємо, що за Спецію на правах оренди виступає українець Віктор Коваленко, контракт якого належить Аталанті.
Тренерська кар'єра Мотти у Спеції
- Італійський фахівець очолює клуб з липня 2021-го. Його чинна угода розрахована до кінця червня 2024 року.
- Спеція стала другим італійським клубом у тренерській кар'єрі Мотти. До цього працював у Дженоа, яку з листопада 2021-го очолює Андрій Шевченко. Також керував юнацькою командою ПСЖ.
- Спеція зіграла під керівництвом колишнього гравця збірної Італії 20 матчів, яких клуб здобув 4 перемоги, має таку ж кількість мирових та зазнав аж 12 поразок.