Мотта за крок від звільнення

Боси італійського клубу незадоволені виступами команди у сезоні-2021/2022. Спеція готова вказати "на двері" Тьяго Мотті.

Дивіться також Фанати Дженоа влаштували овації команді Шевченка після гри з Аталантою: яскраве відео

Схоже, що матч проти Наполі у Серії А стане останнім для 39-річного спеціаліста на чолі команди. Саме ж звільнення буде вже на початку 2022 року.

Спеція не готова платити компенсацію Мотті, якщо звільнить його ще у 2021-му. Сума виплати складає 400 тисяч євро. Такий пункт є у контракті наставника.

Клуб дуже невдало виступає у цьому сезоні. Після 18 турів у Серії А Спеція йде 17-ю, маючи у своєму активі 13 очок. Клуб Коваленка перебуває впритул біля зони вильоту, від Дженоа відрив лише у два бали. Востаннє підопічні Мотти перемагали на початку листопада у грі проти Торіно (1:0).

До уваги. Виїзний матч проти Наполі відбудеться 22 грудня о 21:45.

Нагадаємо, що за Спецію на правах оренди виступає українець Віктор Коваленко, контракт якого належить Аталанті.

Тренерська кар'єра Мотти у Спеції