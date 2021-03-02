Клуб Бекхема хоче підписати зіркового Роналду

Клуб MLS Інтер Маямі не втрачає надій поповнити свій склад зірковим форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду. У команді сподіваються, що португалець теж матиме бажання спробувати свої сили у США.

Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем, який колись також виступав за Реал, як і Кріштіану, хоче підсилити свій клуб португальцем.

Оце так Кріштіану Роналду – єдиний футболіст, який зіграв понад 1000 матчів у XXI столітті

Трансферна ціль

Команда MLS вже працює над запрошенням досвідченого нападника. Зараз Роналду виступає за Ювентус, але його контракт з італійцями розрахований до кінця червня 2022 року. Тому американський клуб намагатиметься підписати футболіста збірної Португалії відразу після завершення угоди з нинішньою командою.

У Інтері Маямі також сподіваються, що Роналду буде мати теж бажання перебратись у заокеанський чемпіонат. Найбільше над цим трансфером працюватиме сам легендарний Бекхем. Раніше англієць заявляв, що мріє об'єднати в одній команді португальця та Ліонеля Мессі.

У цьому сезоні Роналду провів у складі туринців 29 матчів, у яких наколотив 26 голів та віддав 3 асисти.

виступає у Major League Soccer з 2018 року. Про заснування нової команди MLS у Лос-Анджелесі було оголошено в жовтні 2014 року.

Інтер проявляв інтерес до ще одного нападника Луїса Суареса.

У заокеанський чемпіонат могли переїхати захисники Реала – Марсело та Рамос. Клуб Бекхема був готовий задовольнити бажання футболістів.

Інтер Маямі