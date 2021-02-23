Кріштіану Роналду – єдиний футболіст, який зіграв понад 1000 матчів у XXI столітті
Кріштіану Роналду у свої 36 років продовжує дивувати своєю фізичною формою. Саме вона дозволила йому зіграти понад 1000 матчів у XXI столітті.
Джерело:IFFHS
Міжнародна федерація футбольної статистики та Історії підрахувала, що Роналду зіграв найбільше матчів з усіх у XXI столітті. В португальського нападника їх зібралося аж 1047. І він став єдиним гравцем в історії, який подолав позначку у тисячу матчів у XXI столітті.
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Найближчим до нього є воротар Ікер Касільяс. Але він вже завершив кар'єру. У XXI столітті на рахунку голкіпера 974 матчі. Правда Касільяс зіграв ще 74 матчі у XX столітті, тож загалом в нього 1048 ігор, що більше, аніж у Роналду.
На третьому місці – захисник Дані Алвеш. Він зіграв 969 матчів.
Топ-8 гравців за кількістю матчів у XXI столітті
- Кріштіану Роналду – 1047
- Ікер Касільяс – 974
- Дані Алвеш – 969
- Хаві – 937
- Ясухіто Ендо – 909
- Златан Ібрагімович – 907
- Рожеріо Сені – 904
- Ліонель Мессі – 902
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