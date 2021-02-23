Кріштіану Роналду у свої 36 років продовжує дивувати своєю фізичною формою. Саме вона дозволила йому зіграти понад 1000 матчів у XXI столітті.

Міжнародна федерація футбольної статистики та Історії підрахувала, що Роналду зіграв найбільше матчів з усіх у XXI столітті. В португальського нападника їх зібралося аж 1047. І він став єдиним гравцем в історії, який подолав позначку у тисячу матчів у XXI столітті.

Варте уваги Роналду разом з дівчиною Джорджиною оплатили операцію 7-річного важкохворого хлопчика

Найближчим до нього є воротар Ікер Касільяс. Але він вже завершив кар'єру. У XXI столітті на рахунку голкіпера 974 матчі. Правда Касільяс зіграв ще 74 матчі у XX столітті, тож загалом в нього 1048 ігор, що більше, аніж у Роналду.

Воротар Рожеріо Сені у XXI столітті зіграв 904 матчів. Але ще 310 матчів – у XX столітті. Загалом за кар'єру в нього 1214 матчів.

На третьому місці – захисник Дані Алвеш. Він зіграв 969 матчів.

Топ-8 гравців за кількістю матчів у XXI столітті