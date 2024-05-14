У січні тренер Ліверпуля Юрген Клопп оголосив про те, що залишає команду після дев'яти років роботи. Німецький тренер піде з клубу наприкінці сезону 2023-2024, пише 24 Канал.
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Напередодні відходу Клоппа фанати мерсисайдців помітили Юргена на стадіоні "Енфілд". Німець самотньо прогулявся по трибунах вже рідної арени, а також пройшовся полем. Схоже, що розставання з Ліверпулем дається 56-річному спеціалісту нелегко.
Відео прогулянки Клоппа на "Енфілді":
Відзначимо, що вже найближчої неділі, 18 травня, Ліверпуль проведе свій останній матч цього сезону. В рамках останнього туру АПЛ мерсисайдці приймуть Вулверхемптон.
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Ця гра вже не має турнірного значення. Мерсисайдці достроково гарантували собі третю сходинку, яка повернула Ліверпуль в Лігу чемпіонів. Крім того, команда цього сезону тріумфувала у Кубку ліги.
Кар'єра Юргена Клоппа в Ліверпулі:
- німець очолив Ліверпуль у жовтні 2015 року
- у дебютний сезон команда фінішувала восьмою в АПЛ, але в Лізі Європи дійшла до фіналу
- загалом на чолі мерсисайдців Клопп провів 490 матчів
- у них Юрген 298 разів святкував перемогу, 109 разів зіграв внічию та зазнав 83-х поразок
- на чолі Ліверпуля спеціаліст виграв вісім трофеїв, серед яких чемпіонство в АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів
- загалом же мерсисайдці тричі виходили у фінал Ліги чемпіонів за каденції Клоппа
- очікується, що наступником німця в Ліверпулі стане тренер Феєнорда Арне Слот