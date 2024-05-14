У січні тренер Ліверпуля Юрген Клопп оголосив про те, що залишає команду після дев'яти років роботи. Німецький тренер піде з клубу наприкінці сезону 2023-2024, пише 24 Канал.

До теми Дикий фейл чемпіона світу: Астон Вілла вирвала нічию у Ліверпуля і наблизилась до Ліги чемпіонів

Напередодні відходу Клоппа фанати мерсисайдців помітили Юргена на стадіоні "Енфілд". Німець самотньо прогулявся по трибунах вже рідної арени, а також пройшовся полем. Схоже, що розставання з Ліверпулем дається 56-річному спеціалісту нелегко.

Відео прогулянки Клоппа на "Енфілді":

Відзначимо, що вже найближчої неділі, 18 травня, Ліверпуль проведе свій останній матч цього сезону. В рамках останнього туру АПЛ мерсисайдці приймуть Вулверхемптон.

Читайте також Всі фінали Ліги чемпіонів Юргена Клоппа: як німець став ідолом Боруссії та Ліверпуля

Ця гра вже не має турнірного значення. Мерсисайдці достроково гарантували собі третю сходинку, яка повернула Ліверпуль в Лігу чемпіонів. Крім того, команда цього сезону тріумфувала у Кубку ліги.

Кар'єра Юргена Клоппа в Ліверпулі: