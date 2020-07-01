Українські тенісистки заявились на другий турнір після відновлення сезону. Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Марта Костюк зіграють на грунтовому покритті WTA International у Чехії.

Про це повідомив телеграм канал Just Tennis.

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Українки повертаються на корт

Турнір на який заявились українські тенісистки відбудеться у Празі із 10-15 серпня.

Підкреслимо, що всі три українки також знаходяться в попередній заявці на перший турнір відновленого сезону в Палермо, який запланований відбутись в 3-9 серпня.

Поки тільки на змаганнях в Італії також заявлені Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Раніше повідомлялось, що п'ята ракетка світу Еліна Світоліна виступить на змаганнях в Монтре, Швейцарія, які відбуватимуться з 3-5 липня.

Додамо, що цього року українки мали зіграти за національну дружину на Кубку Федерації. Але через пандемію матчі тенісисток були перенесені на наступний рік та відбуватимуться 5-6 лютого.