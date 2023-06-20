Легендарний 4-разовий переможець ЛЧ зіграє у благодійному матчі на підтримку України

На початку серпня відбудеться матч за участі Олександра Зінченка та Андрія Шевченка, де збиратимуть кошти на підтримку України. Стало відомо про ще одного легендарного учасника цієї події.

У Лондоні, 5 серпня, на Стемфорд Брідж відбудеться благодійний матч на підтримку України. Організаторами стануть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які й запрошують гравців до своїх команд.

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Унікальний футболіст підтримає Україну

Напередодні стало відомо, що Арсен Венгер буде очолювати одну з команд, а також свою участь підтвердив Жерар Піке. Тепер повідомляється про участь ще одного футболіста. який є унікальним. Ним став Кларенс Зеєєдорф – він єдиний гравець в історії Ліги чемпіонів. який вигравав турнір з трьома різними клубами (Аякс, Реал, Мілан).



Кларенс Зеєдорф / game4ukraine

Велика кар'єра Зеєдорфа

Чемпіон Нідерландів (2), Іспанії, Італії.

Переможець Кубка Нідерландів та Іспанії.

Володар Суперкубка Нідерландів, Іспанії, Італії.

Переможець Ліги чемпіонів (4). Супекубка УЄФА (2), Клубного ЧС та Міжконтинентального кубка.

. Окрім унікального досягення у ЛЧ, Зеєдорф також встиг не тільки пограти за Мілан, а й тренував його та став першим нідерландцем, який очолив команду Серії А.