З ким зіграє Світоліна в 1/4 фіналу у Маямі після сенсації з Квітовою: суперниця українки

Перша ракетка України Еліна Світоліна у ніч з 30 на 31 березня зіграє в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Маямі. Її суперницею стане латвійка Анастасія Севастова.

29 березня Еліна Світоліна доволі сенсаційно здолала ексдругу ракетку світу Петру Квітову з Чехії. Тепер у чвертьфіналі на українку чекатиме не менш сильна суперниця.

До теми Світоліна у важкому матчі здолала Квітову на шляху до чвертьфіналу турніру в Маямі

Анастасія Севастова 5 разів зустрічалась з українською тенісисткою на корті. В очних протистояннях мінімальну перевагу має Еліна – 3 перемоги проти 2-х у чешки. Така суперниця буде чудовим шансом для Еліни, щоб вийти у півфінал у Маямі. Однак така можливість буде лише за відсутності розслабленості та мандражу у грі українки.

Матч проти Севастової розпочнеться у ніч з 30 на 31 березня. Орієнтовний початок зустрічі о 02:00 ночі за київським часом.

Востаннє тенісистки виходили на один корт ще у липні 2020 року, коли Севастова у двох сетах оформила звитягу. На турнірі у Маямі представниця Чехії провела вже 3 поєдинки, у яких віддала суперницям лише два сети. Матч 1/16 фіналу чешка пропустила через відмову суперниці. Румунка Сімона Халеп знялась з турніру через травму плеча.

Кого перемагала Севастова

Ольгу Данилович 1:2 (1:6, 6:3, 6:7)

Корі Гауфф 2:1 (1:6, 6:2, 6:3)

Ану Конюх 2:0 (6:1, 7:5)

Зараз у рейтингу WTA Севастова посідає 57 місце. Світоліна ж замикає топ-5 найкращих тенісисток світу.

Шлях Світоліної до чвертьфіналу у Маямі

Найкраща українська тенісистка розпочала змагання з 1/32 фіналу проти американки Шелбі Роджерс. Перший сет залишився не за українкою, але 26-річна одеситка змогла переламати гру на свою користь та у трьох сетах здолати суперницю – 3:6, 7:5, 6:3.

У наступному колі на Еліну чекала росіянка Єкатєріна Александрова. Українка змогла вирвати перемогу у першому сеті. Все вирішувалось на тай-брейку, де Світоліна знищила суперницю з Росії – 7:1. Другий сет був трохи легшим за попередній для п'ятої ракетки світу – 4:6. Еліна впевнено крокувала далі у турнірі.

А от в 1/8 фіналу на Еліну чекало справжнє складне випробування. Українка зустрілась з чешкою Петрою Квітовою, яка у рейтингу WTA посідає високе 10 місце. Після першого сету здавалось, що на цьому шлях Світоліної на турнірі завершився, але інакше думала українка. Вона зібрала усі сили у кулак та у другому сеті зрівняла рахунок (5:7).

Доля путівки у чвертьфінал вирішувалась у третій партії, яку Еліна завершила з ідентичним рахунком, як попередню – 5:7.