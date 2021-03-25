Перша ракетка України Еліна Світоліна вдало стартувала на турнірі WTA 1000 в Маямі. У другому колі українка, посіяна під п'ятим номером, зіграла проти Шелбі Роджерс з США.

Світоліна перемогла Роджерс з рахунком 3:6, 7:5, 6:3. Дивіться також Українець Сачко несподівано вибив земляка Стаховського з 1/8 фіналу у Швейцарії Гра тривала 2 години 30 хвилин. Світоліна виконала 8 подач на виліт, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 7 з 18 брейк-поінтів. Це вже друга вольова перемога Світоліної в поточному році. 31 січня вона обіграла Олену Остапенко на турнірі в Мельбурні, віддавши перший сет.

У наступному раунді Еліна зіграє проти Катерини Александрової з Росії (№34 WTA).