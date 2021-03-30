Первая ракетка Украины Элина Свитолина в ночь с 30 на 31 марта сыграет в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами. Ее соперницей станет латвийка Анастасия Севастова.

29 марта Элина Свитолина довольно сенсационно одолела бывшую вторую ракетку мира Петру Квитову из Чехии. Теперь в четвертьфинале украинку будет ждать не менее сильная соперница.

До темы Свитолина в тяжелом матче одолела Квитову на пути в четвертьфинал турнира в Майами

Анастасия Севастова 5 раз встречалась с украинской теннисисткой на корте. В очных противостояниях минимальное преимущество имеет Элина – 3 победы против 2-х у чешки. Такая соперница будет отличным шансом для Элины, чтобы выйти в полуфинал в Майами. Однако такая возможность будет только при отсутствии расслабленности и мандража в игре украинки.

Матч против Севастовой начнется в ночь с 30 на 31 марта. Ориентировочное начало встречи в 02:00 ночи по киевскому времени.

В последний раз теннисистки выходили на один корт еще в июле 2020 года, когда Севастова в двух сетах оформила победу. На турнире в Майами представительница Чехии провела уже 3 поединка, в которых отдала соперницам всего два сета. Матч 1/16 финала чешка пропустила из-за отказа соперницы. Румынка Симона Халеп снялась с турнира из-за травмы плеча.

Кого побеждала Севастова

Ольгу Данилович 1:2 (1:6, 6:3, 6:7)

Кори Гауфф 2:1 (1:6, 6:2, 6:3)

Ану Конюх 2:0 (6:1, 7:5)

Сейчас в рейтинге WTA Севастова занимает 57 место. Свитолина же замыкает топ-5 лучших теннисисток мира.

Путь Свитолиной в четвертьфинал в Майами

Лучшая украинская теннисистка начала соревнования с 1/32 финала против американки Шелби Роджерс. Первый сет остался не за украинкой, но 26-летняя одесситка смогла переломить игру в свою пользу и в трех сетах одолеть соперницу – 3:6, 7:5, 6:3.

В следующем круге Элину ждала россиянка Екатерина Александрова. Украинка смогла вырвать победу в первом сете. Все решалось на тай-брейке, где Свитолина уничтожила соперницу из России – 7:1. Второй сет был немного легче предыдущего для пятой ракетки мира – 4:6. Элина уверенно шагала дальше в турнире.

А вот в 1/8 финала Элину ждало настоящее сложное испытание. Украинка встретилась с чешкой Петрой Квитовой, которая в рейтинге WTA занимает высокое 10 место. После первого сета казалось, что на этом путь Свитолиной на турнире завершился, но иначе думала украинка. Она собрала все силы в кулак и во втором сете сравняла счет (5:7).

Судьба путевки в четвертьфинал решалась в третьей партии, которую Элина завершила с идентичным счетом, как предыдущую – 5:7.