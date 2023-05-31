Українська тенісистка Марта Костюк пояснила свою позицію про те, чому продовжує виступати на турнірах проти росіянок та білорусок. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Видають із себе жертв, – Костюк розповіла про освистування глядачів після матчу проти білоруски

Марта Костюк відзначила, що навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року, російських та білоруських тенісисток ніхто не відсторонив від міжнародних змагань. Не отримали українські тенісистки відповідної підтримки й від міністерства спорту.

"В нас російські та білоруські спортсмени з самого початку вторгення продовжують виступати. І ми з першого дня війни воюємо проти наших великих організацій, щоб їх відсторонити. Але тільки коли піднялася тема Олімпіади, різко нашому міністерству стало незрозуміло, чому так трапляється", – розповіла Марта Костюк.

За її словами, українські тенісисти та тенісистки вже давно були в ситуації, коли їм доводилося грати матчі проти представників країн-агресорів. І не могли нічого протидіяти, не отримавши ніякої підтримки.

"Ми в цій ситуації дуже давно, і ми в якийсь момент були покинуті. І ми самі з тим боролися", – зізналася тенісистка.

Варто нагадати, що WTA та ATP вирішили не відсторонювати росіян та білорусів від міжнародних тенісних турнірів. А у 2022 році навіть покарали організаторів Вімблдону за те, що вони недопустили до турніру представників країн-агресорів. Саме через це тенісисткам не нараховували очки за участь у турнірі, а організатори були оштрафовані.

При цьому міністерство молоді та спорту, яке своїм наказом заборонило українським спортсменам брати участь у турнірах, де присутні росіяни чи білоруси, нічого не може вдіяти з тенісистами. Адже ті виступають не як представники збірної України, а як окремі спортсмени.

Лише у 2023 році Костюк тричі грала проти представниць Росії чи Білорусі. Останній матч закінчився скандалом. Адже після початку повномасштабного вторгення Костюк не тисне руки представницям країн-агресорів. Однак на Ролан Гаррос глядачі на трибунах зустріли такий вчинок українки принизливим свистом після гри проти білоруски Аріни Сабалєнко.