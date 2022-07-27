Наполі переманило лідера Фенербахче перед грою турків із Динамо у Лізі чемпіонів

Півзахисник Кім Мін Чже офіційно став футболістом італійського Наполі. Фенербахче відпустило ще одного гравця перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів проти Динамо.

Італійці перехопили талановитого півзахисника

27 липня італійський клуб офіційно презентував новачка команди Кім Мін Чже. За даними Tranfermarkt, центральний півзахисник підписав контракт із Наполі до кінця червня 2025 року.

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Відео презентації новачка Наполі

Нагадаємо, що ще перед першою грою проти Динамо стало відомо, що південнокореєць покине Фенербахче. Він не потрапив у заявку турків. Цю інформацію підтвердив головний тренер команди Жорже Жезуш. Португальський фахівець був шокований таким трансфером одного з важливих гравців турків в інший клуб. Адже сталось це за три дні до кваліфікаційного матчу Ліги чемпіонів.

А все через те, що в контракті футболіста є чітко прописана сума відступних. Чим скористалось Наполі.

Також гравцем цікавився французький Реймс.

Як виступав Кім Мін Чже у Фенербахче

Південнокореєць підписав контракт із турецьким клубом у середині серпня 2021 року. До переходу у турецьку Суперлігу виступав у чемпіонаті рідної країни та Китаї.

У єдиному для себе сезоні за Фенербахче провів 39 матчів, у яких відзначився дебютним голом. Також заробив п'ять жовтих карток.