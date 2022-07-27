Итальянцы перехватили талантливого полузащитника

27 июля итальянский клуб официально представил новичка команды Ким Мин Чжэ. По данным Tranfermarkt, центральный полузащитник подписал контракт с Наполи до конца июня 2025 года.

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Видео презентации новичка Наполи

Напомним, что еще перед первой игрой против Динамо стало известно, что южнокореец покинет Фенербахче. Он не попал в заявку турок. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Жорже Жезуш. Португальский специалист был шокирован таким трансфером одного из важных игроков турок в другой клуб. Ведь это произошло за три дня до квалификационного матча Лиги чемпионов.

А все потому, что в контракте футболиста есть четко прописанная сумма отступных. Чем воспользовалось Наполи.

Также игроком интересовался французский Реймс.

Как выступал Ким Мин Чжэ в Фенербахче

Южнокореец подписал контракт с турецким клубом в середине августа 2021 года. До перехода в турецкую Суперлигу выступал в чемпионате родной страны и Китая.

В единственном для себя сезоне за Фенербахче провел 39 матчей, в которых отличился дебютным голом. Также заработал пять желтых карточек.

К слову. Фенербахче 27 июля примет Динамо в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Сайт 24 канала в текстовом режиме проведет прямую трансляцию поединка Фенербахче – Динамо.