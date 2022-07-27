Итальянцы перехватили талантливого полузащитника
27 июля итальянский клуб официально представил новичка команды Ким Мин Чжэ. По данным Tranfermarkt, центральный полузащитник подписал контракт с Наполи до конца июня 2025 года.
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Видео презентации новичка Наполи
Напомним, что еще перед первой игрой против Динамо стало известно, что южнокореец покинет Фенербахче. Он не попал в заявку турок. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Жорже Жезуш. Португальский специалист был шокирован таким трансфером одного из важных игроков турок в другой клуб. Ведь это произошло за три дня до квалификационного матча Лиги чемпионов.
А все потому, что в контракте футболиста есть четко прописанная сумма отступных. Чем воспользовалось Наполи.
Также игроком интересовался французский Реймс.
Как выступал Ким Мин Чжэ в Фенербахче
- Южнокореец подписал контракт с турецким клубом в середине августа 2021 года. До перехода в турецкую Суперлигу выступал в чемпионате родной страны и Китая.
- В единственном для себя сезоне за Фенербахче провел 39 матчей, в которых отличился дебютным голом. Также заработал пять желтых карточек.