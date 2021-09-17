Гравці Десни масово звернулися у дисциплінарний комітет через заборгованість по зарплатах
17 вересня 2021 , 08:13Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Чернігівська Десна готується до матчу восьмого туру УПЛ проти львівського "Руху", який відбудеться 17 вересня в Чернігові.
Масова заборгованість зарплати
Кілька футболістів Десни звернулися в КДК УАФ зі скаргами на клуб через невиконання контрактних зобов'язань. Заборгованості із зарплати перед деякими футболістами складають 3-4 місяці, перед тренерським штабом – п'ять місяців.
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Незважаючи на заборгованості по зарплатах, в новому сезоні УПЛ команда здобула чотири перемоги в семи матчах і з 13 очками займає четверте місце в чемпіонаті.
- Раніше журналістка телеканалів "Футбол 1/2/3" Аліна Войтова повідомила, що футболістам Десни до сих пір не виплачують зарплати.
- Про це розповів і головний тренер команди Олександр Рябоконь.