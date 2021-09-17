Масова заборгованість зарплати

Кілька футболістів Десни звернулися в КДК УАФ зі скаргами на клуб через невиконання контрактних зобов'язань. Заборгованості із зарплати перед деякими футболістами складають 3-4 місяці, перед тренерським штабом – п'ять місяців.

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Незважаючи на заборгованості по зарплатах, в новому сезоні УПЛ команда здобула чотири перемоги в семи матчах і з 13 очками займає четверте місце в чемпіонаті.

Раніше журналістка телеканалів "Футбол 1/2/3" Аліна Войтова повідомила, що футболістам Десни до сих пір не виплачують зарплати.

Про це розповів і головний тренер команди Олександр Рябоконь.

У минулому сезоні Десна в заключному турі чемпіонату на виїзді крупно програла Маріуполю (1:4) і зайняла 6 місце, залишившись в цьому році без єврокубків.