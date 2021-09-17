Массовая задолженность по зарплате

Несколько футболистов Десны обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб из-за невыполнения контрактных обязательств. Задолженности по зарплате перед некоторыми футболистами составляют 3-4 месяца, перед тренерским штабом – пять месяцев.

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Несмотря на задолженности по зарплатам, в новом сезоне УПЛ команда получила четыре победы в семи матчах и с 13 очками занимает четвертое место в чемпионате.

Ранее журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Алина Войтова сообщила, что футболистам Десны до сих пор не выплачивают зарплаты.

Об этом рассказал и главный тренер команды Александр Рябоконь.

В прошлом сезоне Десна в заключительном туре чемпионата на выезде крупно проиграла Мариуполю (1:4) и заняла 6 место, оставшись в этом году без еврокубков.