Массовая задолженность по зарплате
Несколько футболистов Десны обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб из-за невыполнения контрактных обязательств. Задолженности по зарплате перед некоторыми футболистами составляют 3-4 месяца, перед тренерским штабом – пять месяцев.
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Несмотря на задолженности по зарплатам, в новом сезоне УПЛ команда получила четыре победы в семи матчах и с 13 очками занимает четвертое место в чемпионате.
- Ранее журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Алина Войтова сообщила, что футболистам Десны до сих пор не выплачивают зарплаты.
- Об этом рассказал и главный тренер команды Александр Рябоконь.