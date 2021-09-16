Флора – Гент 0:1

Гол: Лемаїч, 54

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Гості вийшли вперед на 54-й хвилині матчу. Український хавбек Роман Безус віддав гольову передачу. Гол забив форвард Дарко Лемаіч, рахунок відкритий на користь клубу з Бельгії.

За 10 хвилин Романа замінили, але одноклубники українця втримали мінімальну перемогу.