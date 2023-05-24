Ціна паризької прописки: ПСЖ підготував бонус, щоб втримати улюбленця Макрона
Джерело:RMC Sport
Французький форвард Парі Сен-Жермена Кіліан Мбаппе мріє змінити обстановку та нарешті стати володарем Ліги чемпіонів. Проте боси парижан усіма засобами намагаються втримати зірку.
Влітку 2022 року Кіліан Мбаппе не втік у Реал, а досить несподівано підписав новий контракт з ПСЖ. Француз став одним з найбільш оплачуваних спортсменів світу. Проте скільки Мбаппе не "годуй", а він думками в новому клубі.
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Щедрі катарці
Щоб втримати свого лідера, ПСЖ підготувало величезний бонус. Якщо форвард вирішить залишитися у складі чемпіона Ліги 1, то у вересні отримає на свій рахунок 90 мільйонів євро. Не секрет, що клуб не уявляє свого майбутнього без Мбаппе.
Цілком ймовірно, що влітку "червоно-синіх" можуть залишити ветерани – Ліонель Мессі та Неймар. Проте втрата Мбаппе стане катастрофою для клуба, який мріє здобути кубок Ліги чемпіонів. Тож катарські інвестори не шкодують грошей для свого лідера.
Мбаппе у сезоні 2022/23
- У нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе демонструє чудову результативність: в 41 матчі різних турнірів він забив 40 м'ячів та віддав 9 асистів.
- Контракт француза завершується у 2024 році, але сам футболіст матиме змогу продовжити його ще на один рік.
- Кіліан Мбаппе є улюбленим футболістом президента Франції Емманюеля Макрона. Політика та форварда пов'язують дружні стосунки. Коли збірна Франції поступилася Аргентині у фіналі ЧС-2022, Макрон заспокоював Мбаппе, як малу дитину.