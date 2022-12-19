Футболісти збірних Аргентини та Франції подарували усім фанатам футболу неймовірну виставу у фіналі чемпіонату світу 2022. Підопічні Дід'є Дешама до останнього боролися за золоті нагороди. Лише у футбольній лотереї "півні" поступилися аргентинцям.

До теми Можливо, найкращий фінал чемпіонату світу в історії: відеоогляд матчу Аргентина – Франція

Розчаруванню футболістів "трикольорових" не було меж. Дуже засмученим виглядав форвард французів Кіліан Мбаппе, який став автором хет-трику у фіналі.

Заспокоювати лідера збірної Франції довелося самому Емманюелю Макрону. Політик спеціально приїхав на фінал, що підтримати футболістів своєї країни.

Після фінального свистка президент Франції підійшов до Мбаппе та дуже зворушливо заспокоював улюбленця мільйонів.

Відео, як Макрон заспокоює Мбаппе

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу з футболу 2022. На рахунку форварда "Ле Бльо" вісім голів і він обійшов за цим показником Ліонеля Мессі.

Цікаво знати! До речі, тепер на рахунку Мбаппе 12 голів, забитих на чемпіонатах світу. І за цим показником він зрівнявся з легендарним бразильцем Пеле, ділячи шосте місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу.