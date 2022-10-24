Багато хто очікував, що влітку Мбаппе перейде безкоштовно до мадридського Реала. сам гравець неодноразово заявляв, що хотів би виступати за цей клуб. Та й керівництво "вершкових" щосили прагнуло підписати талановитого нападника.

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Однак в ПСЖ намагалися домогтися того, щоб Мбаппе залишився. До нього навіть телефонував президент Франції Еммануель Макрон з цього приводу.

І неочікувано для всіх, Мбаппе таки підписав новий контракт з ПСЖ на три сезони – до 2025 року.

Гроші, гроші, гроші

Вже тоді мало в кого були сумніви про те, чому Мбаппе вирішив підписати новий контракт з ПСЖ. Перша – французький нападник отримав важелі впливу в клубі. Друга – гроші. Лишалося лише дізнатися, про яку суму йде мова.

Видання La Parisien встановило, що наступні три роки перебування Мбаппе в ПСЖ обійдуться французькому клубу в понад 630 мільйонів євро. Ця сума має три складові:

72 мільйони євро за сезон – стільки отримуватиме нападник щороку лише зарплати.

180 мільйонів євро – це бонус за підписання угоди у 2022 році. Ця сума буде виплачена трьома траншами не залежно від того, чи покине Мбаппе ПСЖ до закінчення контракту.

Третя частина – це так званий "бонус за лояльність". Після кожного літнього трансферного вікна Мбаппе отримуватиме від ПСЖ зазначену суму, якщо залишиться в клубі. За перший раз – 70 мільйонів євро, за другий – 80 мільйонів євро, і 90 мільйонів євро за третій раз.

Перевершив Мессі

У 2021 році розгорівся скандал через суми, які Барселона виплачувала Мессі. Як і у випадку з Мбаппе, окрім зарплати, там були й додаткові виплати. Тоді за чотири роки Мессі в Барселоні отримав понад 555 мільйонів євро. Саме шалена зарплата футболіста, яка призвела до боргів Барселони, і не дозволила клубу підписати новий контракт з Мессі. Тож влітку 2021 року він покинув Барселону вільним агентом та перейшов в ПСЖ.