Кіліан Мбаппе може перейти в АПЛ: хто готовий підписати зіркового француза

Нападник ПСЖ має намір змінити клуб наступного літа. Окрім Реала, в гонку за гравцем вступив Ліверпуль, який має намір замінити Мохамеда Салаха.

Минулого літа Кіліан Мбаппе ледь не залишив ПСЖ. Француз відмовився підписувати новий контракт з парижанами, через що ті виставили його на трансфер.

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Втім сторони зрештою знайшли спільну мову і Кіліан вже грає за ПСЖ. Але наступного літа дуже ймовірно, що форвард перебереться в інший чемпіонат.

Фаворитом на його підписання є Реал, але ЗМІ повідомляють про серйозну зацікавленість з боку Ліверпуля. Мерсисайдці готові вступити в боротьбу за лідера ПСЖ, якщо продадуть Мохамеда Салаха.

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Єгиптянина дуже хочуть бачити у себе декілька команд із Саудівської Аравії, а фінансові можливості тамтешніх клубів дозволять задовольнити апетити Ліверпуля. Ці гроші "червоні" і збираються витратити на підписання Мбаппе.

Відзначимо, що контракт 24-річного француза із ПСЖ завершується у червні 2024 року. У цьому сезоні Кіліан відзначився 17 голами у 17-ти матчах.