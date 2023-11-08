Мадридський Реал відмовився від ідеї отримати зіркового форварда ПСЖ та національної збірної Франції Кіліана Мбаппе. "Королівський" клуб не підписуватиме 24-річного гравця навіть у тому випадку, якщо він стане вільним агентом.
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Мбаппе не потрібен Реалу навіть як вільний агент
Керівництво Реала вирішило поставити крапку в "мильній опері Мбаппе". Ухвалити таке рішення "вершковим" довелося через декілька причин.
Перепонами стали зарплата в 20 мільйонів євро на рік, вік Мбаппе, а також приїзд 17-річного форварда Ендріка наступного літа, про трансфер якого мадридський клуб домовився раніше.
Зазначимо, що у цьому сезоні Мбаппе провів за ПСЖ 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав одну результативну передачу. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Кіліана в 180 мільйонів євро.