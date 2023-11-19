Цей результат дозволив установити одразу декілька статистичних рекордів. Зокрема, така перемога стала найбільшою в історії кваліфікацій до чемпіонату Європи, а також найрозгромнішою перемогою та поразкою для учасників поєдинку.
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Мбаппе перевершив досягнення Мессі та Роналду
Окрім командного успіху цей матч став також знаковим для капітана французів і на особистому рівні. Він зробив хет-трик та довів показник голів у своїй кар'єрі до 300.
Таку кількість м'ячів нападнику вдалося забити у 24 роки, 10 місяців та 29 днів. Він досягнув цієї ювілейної позначки швидше, ніж легендарні Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Аргентинець забив таку кількість голів у 25 років, 4 місяці та 3 дні, а португалець у 27 років, 8 місяців та 23 дні.
Також лідер ПСЖ завдяки хет-трику довів загальну кількість голів у складі збірної Франції до 46, це дозволило йому увірватися у топ-3 в історії серед найкращих голеадорів у футболці "Ле Бле".
Найкращі бомбардири збірної Франції
- Олів'є Жиру – 56
- Тьєррі Анрі – 51
- Кіліан Мбаппе – 46
- Антуан Грізман – 44
- Мішель Платіні – 51