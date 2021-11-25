Керівництво Федерації легкої атлетики пішло у відставку на тлі допінгового скандалу

Над Федерацією легкої атлетики України нависла загроза припинення фінансової незалежності. Президент ФЛАУ Равіль Сафіуллін подав у відставку.

За інформацією джерела, у відставку нібито подали віцепрезидент федерації Віктор Грінюк та генеральна секретарка Іоланта Хропач. У коментарях користувачі зазначили, що заяви, написані російською, є недійсними.

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У Федерації легкої атлетики України поки не прокоментували цю інформацію.



Пост з фейсбук-сторінки Ukrainian Athletics

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