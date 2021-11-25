Керівництво Федерації легкої атлетики пішло у відставку на тлі допінгового скандалу
25 листопада 2021 , 09:45Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ukrainian Athletics
Над Федерацією легкої атлетики України нависла загроза припинення фінансової незалежності. Президент ФЛАУ Равіль Сафіуллін подав у відставку.
За інформацією джерела, у відставку нібито подали віцепрезидент федерації Віктор Грінюк та генеральна секретарка Іоланта Хропач. У коментарях користувачі зазначили, що заяви, написані російською, є недійсними.
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У Федерації легкої атлетики України поки не прокоментували цю інформацію.
Пост з фейсбук-сторінки Ukrainian Athletics
Україна потрапила у допінг-скандал: що відомо
- У розслідуванні WADA "Геркулес" йдеться, що Нацiональний антидопiнговий центр України з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб. Це порушення міжнародних стандартів.
- НАДЦУ підозрюють у тому, що у 2021 році центр подав неправдиву інформацію про щонайменше шість допінг-проб.
- Одним з порушень стало те, що в НАДЦ деякі проби, взяті в змагальний період, підписували як такі, які взяті в позазмагальний період. Такі проби перевіряються на меншу кількість заборонених речовин.