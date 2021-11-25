По информации источника, в отставку якобы подали вице-президент Федерации Виктор Гринюк и Генеральный секретарь Иоланта Храпач. В комментариях пользователи отметили, что заявления, написанные на русском, являются недействительными.

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В федерации легкой атлетики Украины пока не прокомментировали эту информацию.



Пост с фейсбук-страницы Ukrainian Athletics

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