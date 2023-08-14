А як ж "повна довіра" Луніну: Реал підписав іменитого іспанського голкіпера на заміну Куртуа

Мадридський колектив оформив трансфер зіркового воротаря. Андрій Лунін отримав ще одного серйозного конкурента.

Кепа Аррісабалага офіційно став гравцем "королівського" клубу. Слова про довіру до українського воротаря тепер можна поставити під сумнів.

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Знову він підмінятиме Куртуа

Кепа Аррісабалага побореться за місце у основі "вершкових". Сторони уклали угоду всього на один рік, оскільки Реал орендував іспанця в Челсі на сезон. Діло в тому, що після того, як основний голкіпер Реалу Тібо Куртуа отримав серйозну травму, що вибило його на довгий час, керівництво мадридського колективу вирішило відшукати зіркову заміну бельгійцю.

На лаві запасних "вершкових" уже засидівся Андрій Лунін, який уже довго очікує на свій шанс у столичній команді, який, опираючись на неймовірний рівень гри Куртуа, міг прийти тільки з якоюсь трагедією бельгійця. Так і сталося.

Та от тренерський штаб "королівського" клубу мав декілька конфліктів з українцем, після яких вияснювалось, що коучі не бачать більше перспектив Луніна, оскільки той відмовляється прислуховуватись до порад та прогресувати. Та от згодом головний наставник Реалу Карло Анчеллоті зазначив, що він повністю довіряє Андрію, який отримав після його слів нагоду вийти у стартовому складі мадридців у першому турі Ла Ліги проти Атлетік Більбао (0:2) та відстояти на "нуль".

Фахівець все ж зазначив, що Лунін потребує конкуренції, а в команду буде запрошений голкіпер, який просто відбуде свій номер у клубі. Слова Анчелотті справдилися, проте навряд такий зірковий голкіпер, як Кепа Аррісабалага протиратиме штани на лаві запасних, коли у конкурентах не надто досвідчений воротар.

Кепа уже не вперше "підміняє" Куртуа. Після того, як бельгієць у 2018-му році покинув Челсі та перебрався у Реал за 35 мільйонів євро, Аррісабалага перейшов у тому ж році у стан "аристократів" із Атлетік Більбао за 80 мільйонів євро. Тепер історія повторилась.

Кепа Аррісабалага / Реал

Нагадаємо, що іспанський голкіпер минулого сезону повернув собі місце в основі Челсі. Кепа провів у футболці "пенсіонерів" 39 матчів у торішній кампанії, посадивши на лаву запасних Едуарда Менді, який перед тим визнавався найкращим голкіпером у світі. Лондонський клуб уже встиг продати сенегальця у саудівський Аль-Ахлі, натомість придбавши Роберто Санчеса із Брайтона за 25 мільйонів євро, який, скоріше за все, і підмінить Кепу в Челсі.