Все після розмови президента Реала Флорентіно Переса та головного тренера команди Карло Анчелотті, які обговорили трансферну політику клубу. Тут їх погляди розділились.
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У них різні трансферні погляди
Перес заявив Анчелотті, що клуб більше не буде витрачати коштів на купівлю нових футболістів. Оренда Хоселу із Еспаньйола стала останнім трансфером Реала у літнє міжсезоння-2023.
Натомість такий розклад не влаштовує Анчелотті. Наставник "вершкових" хоче придбати ще резервного голкіпера для Реала, яким наразі є українець Андрій Лунін. Анчелотті хоче бачити у своїй команді воротаря Хетафе Давіда Сорію, який буде заміною Луніну та бути на підстрахуванні на випадок травми Тібо Куртуа.
Наставник Реала перестав бачити у Луніну перспективу та розвиток як футболіста, тому хоче придбати ще одного голкіпера. Тим паче, що ЗМІ активно повідомляли, що український воротар влітку покине Мадрид.
Президент мадридського клубу ж запевнив, що Лунін допрацює контракт із Реалом до його логічного закінчення. Нагадаємо, що угода Андрія з "Королівським клубом" спливає 30 червня 2024 року.
Наступній трансферні придбання команди влітку 2023-го будуть лише у випадку форс-мажорів.
Кар'єру Андрія Луніна у Реалі: головне
- Трансфер Андрія Луніна у Реал, який відбувся в липні 2018-го, спричинив футбольний БУМ в українському футболі. Молодий голкіпер перейшов із Зорі одразу в один із найкращих клубів світу.
- Спершу "вершкові" вирішили відправити українця по орендах, де б він набрався досвіду та звик до іспанського футболу.
- Однак навіть це не допомогло Луніну виграти конкуренцію у Куртуа. Андрій продовжує залишатись другим номером Реала.
- Загалом від моменту переїзду у Мадрид провів за "вершкових" лише 17 матчів, у яких пропустив 19 голів та 4 поєдинки відіграв на нуль.
- Минулий сезон-2022/2023 став найкращим для українця у Реалі, зігравши 12 матчів.
- Із мадридським клубом здобув 6 трофеїв.