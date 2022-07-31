Магучіх: Як такої бесіди зі мною не було

Після успішного виступу у Токіо українка сфотографувалася в обіймах з Марією Ласіцкене. Тоді росіянка очолила п'єдестал.

Читайте також Легше не стало, – Магучіх розповіла про повідомлення від росіянки Ласіцкене

Після спільного фото на Іграх у Токіо українську легкоатлетку різко розкритикували вболівальники. Проте окремі спортсмени та посадовці стали на її захист. А дехто знову пригадав те, що "спорт поза політикою".

"Як такої бесіди зі мною не було, була зі всією збірною. Просто казали, що так не треба робити, бо зараз йде війна, вона була ще в 2014 році.

Так, це відбулося, і це надало мені такий досвід. Емоційно я стала більш сильною. Я це пройшла, стала сильнішою. Думаю, я мала це відчути, це пережити, щоб у майбутньому бути ще сильнішою", – сказала Магучіх.

Що відомо про російську спортсменку