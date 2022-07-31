Магучіх: Яка може бути розмова

За словами Ярослави, ніхто з російських атлетів їй не писав, аби висловити підтримку. Україну лише звинувачували у її дописах про війну.

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"Мені ніхто не написав з тих, з ким я спілкувалася. Дівчатам теж. Замість того, ті з ким я не спілкувалася, і кого я навіть не знала, після того, як я виставила пост та деякі сторіс почали: "Що ти виставляєш? Навіщо це робити? Ти нічого не розумієш. Це не наша проблема".

Можливо я нічого не розумію, але в моїй країні почалася війна, я мушу виїхати, щоб бути в безпеці та продовжувати тренування, щоб показувати результати", – розповіла Магучіх.

Українська легкоатлетка розповіла, що після чемпіонату світу в американському Юджині, їй написала росіянка Марія Ласіцкене .

Три місяці пройшло і Марія Ласіцкене написала листа до Томаса Баха, але вона написала тільки про те, що вона не виступає. Мені вона нічого не писала. Вже після чемпіонату світу в Юджині вона мені написала, але, знаєте, це вже після стількох моїх інтерв’ю. Я всім розказую про Україну, про відносини, і тут вона мені написала. Вона написала, що звичайно вона дуже хвилюється за нас і за цю ситуацію. Але, знаєте, легше не стало. Минуло вже 5 місяців війни. Яка може бути розмова?,

– наголосила легкоатлетка.

Нагадаємо. На чемпіонаті світу у США Ярослава Магучіх здобула срібну нагороду. У фіналі змагань зі стрибків у висоту українка показала результат 2,02 метри.

Хто така Марія Ласіцкене