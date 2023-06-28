Арсенал придбав зіркового німця, який засмутив Зінченка у фіналі Ліги чемпіонів

"Каноніри" серйозно посилились перед новим сезоном. Новачком лондонців став Кай Хаверц, за якого довелось вивалити солідну суму Челсі.

Минулого сезону Челсі витратив божевільні гроші на трансфери. Лондонці заплатили більше 600 мільйонів євро, придбавши в тому числі і Михайла Мудрика у Шахтаря.

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Правда, лондонці провалили сезон, посівши 12 місце в АПЛ. Цього літа "сині" вже починають розпродаж футболістів. Одним з трансферів на вихід став Кай Хаверц.

Зірковий трансфер Арсенала

24-річний нападник офіційно став гравцем Арсеналу, де виступає Олександр Зінченко. Кай підписав контракт на п'ять років. Сума переходу оцінюється у 70 мільйонів євро.

Це другий в історії трансфер "канонірів" за дороговизною. Більше Арсенал витрачав лише на Ніколя Пепе. У 2019 році лондонці заплатили за івуарійця 80 мільйонів Ліллю.

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До слова, минулого сезону Арсенал видав найкращий сезон з 2016 року. Команда Мікеля Артети стала віцечемпіоном Англії та вперше за шість років пройшов у Лігу чемпіонів.

Успіхи Кая Хаверца