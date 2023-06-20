Челсі провів божевільну трансферну кампанію минулого сезону, витративши на нових гравців більше 600 мільйонів євро. Серед новачків був і українець Михайло Мудрик.

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За вінгера лондонці заплатили Шахтарю 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів "гірники" можуть отримати бонусами. Втім Челсі продовжує робити дороговартісні трансфери на вхід і цього літа.

"Сині" оголосили, що з 1 липня новачком Челсі стане нападник Крістофер Нкунку. 25-річний гравець збірної Франції поставив підпис під контрактом на шість років. За перехід футболіста Челсі заплатить німецькому Лейпцигу 60 мільйонів євро.

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Нестабільність у Челсі

Нагадаємо, що минулого сезону лондонці провалились в усіх турнірах. З Ліги чемпіонів Челсі вилетів в 1/4 фіналу від Реала, тоді як в АПЛ посів аж 12 місце.

Протягом сезону командою керували аж троє наставників – Томас Тухель, Грем Поттер та Френк Лемпард. Нещодавно ж новим тренером Челсі став екскоуч Тоттенхема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Біографія Крістофера Нкунку