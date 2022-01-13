Катмен Ломаченка назвав важливу умову бою з Джервонтою Девісом
Джерело:Matt Casavant
Американця Джервонту "Танка" Девіса вважають одним з найбільш загрозливих боксерів у легкій вазі. З Девісом не проти зустрітися українець Василь Ломаченко. Та, схоже, що наразі боксери не мають шансів провести поєдинок.
Катмен Ломаченка: Цей бій не може відбутися без титулів
Расс Анбер, катмен Василя Ломаченка, переконаний, що бій між українцем і "Танком" може відбутися тільки якщо буде титульним.
До речі Камбосос перервав мовчання і пообіцяв бій Ломаченку та іншим опонентам
На думку катмена, немає доцільності проводити нетитульний поєдинок між Ломаченком і Девісом. Та наразі жоден з боксерів не володіє чемпіонських поясом.
Цей бій не може відбутися без титулів. У нього немає пояса. Не можна влаштувати 12-раундовий нетитульний бій між цими двома хлопцями. Я б краще подивився їхній бій у статусі чемпіонів,
– сказав Анбер.
Досвід проти молодості
- Ломаченко – один з найбільш досвідчених боксерів легкої ваги. Він – колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях.
- Після того, як 33-річний українець через травму програв Теофімо Лопесу, він без успіху добивається шансу повернути пояси.
- Василь володів престижним поясом журналу The Ring та очолював рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
- Натомість 27-річний Девіс тільки на шляху до слави. Наразі непереможний американець володіє поясом регулярного чемпіона WBA.
- Як і Ломаченко, Джервонта намагається підкорити три вагові категорії.