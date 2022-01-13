Катмен Ломаченко: Этот бой не может состояться без титулов

Расс Анбер, катмен Василия Ломаченко, убежден, что бой между украинцем и "Танком" может произойти, только если будет титульным.

Кстати, Камбосос прервал молчание и пообещал бой Ломаченко и другим оппонентам

По мнению катмена, нет целесообразности проводить нетитульный поединок между Ломаченко и Дэвисом. Но пока ни один из боксеров не владеет чемпионским поясом.

Это сражение не может состояться без титулов. У него нет пояса. Нельзя устроить 12-раундовое нетитульное сражение между этими двумя парнями. Я бы лучше посмотрел их бой в статусе чемпионов,

– сказал Анбер.

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