Катмен Ломаченко: Этот бой не может состояться без титулов
Расс Анбер, катмен Василия Ломаченко, убежден, что бой между украинцем и "Танком" может произойти, только если будет титульным.
Кстати, Камбосос прервал молчание и пообещал бой Ломаченко и другим оппонентам
По мнению катмена, нет целесообразности проводить нетитульный поединок между Ломаченко и Дэвисом. Но пока ни один из боксеров не владеет чемпионским поясом.
Это сражение не может состояться без титулов. У него нет пояса. Нельзя устроить 12-раундовое нетитульное сражение между этими двумя парнями. Я бы лучше посмотрел их бой в статусе чемпионов,
– сказал Анбер.
Опыт против молодости
- Ломаченко – один из самых опытных боксеров легкого веса. Он – бывший чемпион мира по трем весовым категориям.
- После того, как 33-летний украинец из-за травмы проиграл Теофимо Лопесу, он безуспешно добивается шанса вернуть пояса.
- Василий владел престижным поясом журнала The Ring и возглавлял рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
- 27-летний Дэвис только на пути к славе. В настоящее время непобедимый американец владеет поясом регулярного чемпиона WBA.
- Как и Ломаченко, Джервонта пытается покорить три весовых категории.