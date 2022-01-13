Катмен Ломаченка: Цей бій не може відбутися без титулів

Расс Анбер, катмен Василя Ломаченка, переконаний, що бій між українцем і "Танком" може відбутися тільки якщо буде титульним.

До речі Камбосос перервав мовчання і пообіцяв бій Ломаченку та іншим опонентам

На думку катмена, немає доцільності проводити нетитульний поєдинок між Ломаченком і Девісом. Та наразі жоден з боксерів не володіє чемпіонських поясом.

Цей бій не може відбутися без титулів. У нього немає пояса. Не можна влаштувати 12-раундовий нетитульний бій між цими двома хлопцями. Я б краще подивився їхній бій у статусі чемпіонів,

– сказав Анбер.

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