Катмен Ломаченка: Цей бій не може відбутися без титулів

Расс Анбер, катмен Василя Ломаченка, переконаний, що бій між українцем і "Танком" може відбутися тільки якщо буде титульним.

До речі Камбосос перервав мовчання і пообіцяв бій Ломаченку та іншим опонентам

На думку катмена, немає доцільності проводити нетитульний поєдинок між Ломаченком і Девісом. Та наразі жоден з боксерів не володіє чемпіонських поясом.

Цей бій не може відбутися без титулів. У нього немає пояса. Не можна влаштувати 12-раундовий нетитульний бій між цими двома хлопцями. Я б краще подивився їхній бій у статусі чемпіонів,
– сказав Анбер.

Досвід проти молодості

  • Ломаченко – один з найбільш досвідчених боксерів легкої ваги. Він – колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях.
  • Після того, як 33-річний українець через травму програв Теофімо Лопесу, він без успіху добивається шансу повернути пояси.
  • Василь володів престижним поясом журналу The Ring та очолював рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
  • Натомість 27-річний Девіс тільки на шляху до слави. Наразі непереможний американець володіє поясом регулярного чемпіона WBA.
  • Як і Ломаченко, Джервонта намагається підкорити три вагові категорії.