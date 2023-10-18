Світова рекордсменка: Садурська виборола відразу три трофеї на КС з фрідайвінгу – відео

Катерина Садурська без зупину досягає нових висот. Хоча, правильніше буде сказати – досягає нових глибин.

Катерина Садурська здобула три перемоги на Кубку світу з фрідайвінгу. Нещодавно вона змогла встановити шалений рекорд.

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Декілька раз довела, що найкраща

Українська спортсменка продовжує збирати нові трофеї. Діло в тому, що Садурська змогла тричі тріумфувати на міжнародних змаганнях, котрі проходили у 9-10 жовтня в Каламаті (Греція). Зокрема, Катерина в роздільних ластах із постійною вагою пірнула на 80 метрів, що подарувало їй першу перемогу.

Катерина Сабурська / інстаграм спортсменки

До того ж без ластів українська спортсменка підкорила глибину в 91 метр. Такий результат приніс Садурській другий титул на змаганнях. А от третє "чемпіонство" Катерина виборола у вільному зануренні по тросу. Варто відзначити, що окрім трьох перемог, українка також стала другою у зануренні з постійною вагою у моноласті.

Українська фрідайверка / інстаграм Катерини

Занурення Садурської:

Що відомо про українську спортсменку